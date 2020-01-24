"Корелия сама по себе маленькая страна"

Как карельские старосты ходатайствовали об автономии перед британским королем.

В нынешнем году в Карелии намечены торжества по случаю 100-летия создания республики, а в качестве юбилейной даты выбрано 8 июня – день выхода постановления Всероссийского Центрального исполнительного комитета об образовании Карельской трудовой коммуны в "населенных карелами местностях Олонецкой и Архангельской губерний". Дата эта весьма условна, ведь республиканский статус у автономного карельского образования в Советской России появился только в 1923 году, а до того, как в Москве решили учредить Карельскую трудовую коммуну "в целях освобождения трудящихся Карелии", часть "населенных карелами местностей Архангельской губернии" уже пыталась провозгласить свою государственную независимость, однако попытка их отделения от России была пресечена красноармейскими отрядами.

В конце марта 1920 года, т.е. более чем за два месяца до декрета ВЦИК о создании коммуны, в старинном карельском селе Ухта собрались представители нескольких волостей Архангельской губернии, которые объявили о том, что "Карелия сама должна править своими делами и отделиться от России".

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