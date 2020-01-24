"Корелию всякий щиплет"

Более ста лет назад карельские старосты попросили короля Георга V взять Карелию под защиту британской короны.

"Мы от души желаем, чтобы Британское правительство приняло нас под свою защиту-покровительство на автономных началах, т.е. дав нам право устроить внутреннюю жизнь нашей родины и управлять внутренней жизнью, как нам желательно. Делегаты от всей Карелии хотели бы приехать в Англию и ознакомить Ваше королевское величество с бытом и положением Корелии. Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии, которую всякий щиплет, т.е. Корелию", – такую петицию отправили в начале 1919 года старосты из нескольких карельских волостей Архангельской губернии британскому королю Георгу V.

Почему монарх не ответил карелам и где сейчас находится эта петиция, читайте в статье "Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии".