Коронавирус диагностирован за сутки у 8706 жителей России

Общее количество заражений с начала пандемии превысило 520 тысяч человек.

В России за последние сутки коронавирус диагностировали у 8706 человек. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 520 129 заражений инфекцией.



Среди новых зараженных 34% не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России скончались 114 человек с коронавирусом. С учетом новых смертей общее число летальных исходов в стране достигло отметки 6829.



274 641 человек выздоровели после заражения коронавирусом, в том числе 5271 за последние сутки.

Число заболевших коронавирусом в Карелии по данным на 13 июня превысило 800 человек.