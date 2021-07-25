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Коронавирус может влиять на снижение уровня интеллекта больше, чем инсульт

Новости. Общество
21:40, 25 Июля 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего

Эксперты из Великобритании подтвердили, что COVID-19 необратимо снижает уровень интеллекта

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Исследование опубликовано в журнале The Lancet, пишет РИА Новости.

В эксперименте участвовали 81 337 человек, из них 12 689 перенесли COVID-19 с разной степенью тяжести. Тест включал в себя набор задач, цель которых — измерить аспекты когнитивных возможностей. В результате у большинства переболевших, в том числе в легкой форме, проблемы с выполнением заданий возникали гораздо чаще, чем у тех, кто с вирусом не сталкивался.

Наибольшую сложность выявили при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Кроме того, результаты подтвердили более ранние данные о симптомах продолжительного COVID-19: в частности, о «мозговом тумане», проблемах с концентрацией внимания и подбором слов.

Серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, выявили наибольшие затруднения: их коэффициент интеллекта упал на семь пунктов. Такого не наблюдали даже у тех, кто перенес инсульт и оказался не в состоянии обучаться чему-то в дальнейшем.

Авторы работы также проверили, есть ли корреляция между снижением когнитивных способностей и временем, которое прошло с начала заражения. Никакой связи по итогу они не увидели: следовательно, COVID-19 вызвал необратимые последствия.

Ранее биологи из университетской клиники Charite в Берлине установили, что SARS-CoV-2 проникает в мозг человека через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Это приводит к проблемам с неврологией: к головным болям, усталости и ощущению «тумана» в голове.

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