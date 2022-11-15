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«Коронавирус не сошел со сцены»: эпидемиологи Карелии опасаются атаки сразу трех вирусов

Новости. Общество
11:51, 24 Ноября 2022
фото: © Минздрав Карелии

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Главный эпидемиолог Карелии Людмила Рубис рассказала о том, что такое тридемия.

Главный эпидемиолог Карелии Людмила Рубис в социальной сети рассказала о тридемии и о вакцинации против инфекций. 

«Тридемия - одновременная циркуляция среди населения коронавируса, вируса гриппа и респираторно-синтициального вируса, каждый из которых может вызывать и вызывает у части заболевших тяжелое течение, требующее госпитализации», - заявила Людмила Рубис.

По ее словам, сейчас тридемия наблюдается в США. С начала осени в этой стране зафиксировано уже пять случаев смерти детей от гриппа. В нескольких странах Европы отмечается рост заболеваемости гриппом, а в Великобритании и Португалии ситуация оценивается как эпидемия. Активизация вируса гриппа в ноябре - это необычно рано для этого возбудителя, считает Рубис.

«При этом коронавирус не сошел со сцены. Не произошло вытеснения одним вирусом другого, поэтому впереди нас может ждать ситуация одновременного эпидемического широкого распространения коронавирусной инфекции и гриппа», - отметила эпидемиолог.

Сейчас заболеваемость ОРВИ в России немного превысила пороговый уровень. При выборочном обследовании пациентов в 1% случаев выявлен грипп, вызванный вирусом H1N1, так называемый «свиной грипп».  

Как подчеркнула Людмила Рубис, сейчас самое время сделать прививку от гриппа. И она не является заменой вакцинации от коронавируса. Пока ученые разных стран придерживаются мнения о необходимости поддерживать иммунитет с использованием разных вакцин.

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