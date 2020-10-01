За сутки в России коронавирус обнаружен еще у девяти тысяч человек

Оперативный штаб показал статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 2 октября.

С начала пандемии в России заболели уже 1 194 643 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 054 человека.

Число выздоровевших пациентов выросло до 970 296.

За сутки подтверждно 186 летальных случаев с коронавирусом.

Жертвами COVID-19 стали 21 077 человек.

Всего проведено 46,8 млн тестов на коронавирусную инфекцию, за сутки - 402 тысячи исследований.

Под наблюдением на 2 октября остается 222 592 человека.