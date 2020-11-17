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Коронавирус обнаружен у 52 студентов и 24 сотрудников Петрозаводского университета

Новости. Общество
06:40, 18 Ноября 2020
фото: сайт ПетрГУ
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Петрозаводский государственный университет предоставил официальные данные по заражению студентов и сотрудников новой коронавирусной инфекцией.

ПетрГУ по запросу "Столицы на Онего" раскрыл информацию о числе заразившихся COVID-19 студентов и сотрудников вуза. Информация предоставлена по данным на 11 ноября. На тот период коронавирус был подтвержден у 52 студентов, обучающихся очно, и у 24 сотрудников заведения. Часть учащихся и работников вуза уже успела поправиться.

"В настоящий момент в ПетрГУ 52 из 6803 обучающихся очной формы и 24 сотрудника из 1651 имеют статус инфицированных Covid 19, полученный и не снятый в период с 1 сентября 2020 года по 11 ноября 2020 года. Из 52 инфицированных обучающихся в общежитиях проживают 17 студентов, переносящих заболевание в легкой форме или бессимптомно: 14 госпитализированы, 3 направлены на самоизоляцию. Начиная с 1 сентября 2020 года выздоровели 31 обучающийся и 14 сотрудников университета.", - говорится в ответе пресс-службы вуза изданию.

Ранее студенты Петрозаводского университета заявляли, что они боятся заразиться COVID-19 и просили перевести их на дистант. В тот период руководство вуза отказывалось отправлять их на дистанционное обучение, несмотря на просьбы учащихся не посещать университет в период пандемии.

Затем Петрозаводский государственный университет все-таки был переведен на дистант.

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