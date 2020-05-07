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Коронавирус, обнаруженный у жителя "чистого" района Карелии, пока не подтвердился

Новости. Общество
09:32, 08 Мая 2020
фото: © Константин Михальчевский/РИА
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По словам пресс-секретаря главы Карелии, первый тест на коронавирус у медика из Костомукши показал положительный результат, однако он пока еще не подтвержден.

Ранее сообщалось, что 7 мая был получен положительный результат анализа на новую коронавирусную инфекцию у жителя Костомукши, это "чистый" район.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк на своей странице "ВКонтакте" написала, что коронавирус был обнаружен у медика. 

"Поясняем по Костомукше. Здесь у медработника первый тест на коронавирус показал положительный результат, однако он пока не подтвержден. Сейчас медик и все контактные лица изолированы, всем проводится тестирование", – отметила Марина Кабатюк.

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