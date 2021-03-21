Коронавирус оборвал жизни двух жительниц Карелии

Общее число умерших от COVID-19 в Карелии сегодня составляет 363 человека, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 77-летняя жительница поселка Кривцы и 68-летняя жительница села Спасская Губа. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 363 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 87 человек. Из этого числа заболевших – 80 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 22 марта составляет 43165 человек.

Выздоровели 39920, за сутки выписаны по выздоровлению 150 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7000,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3037,1 случая, по Северо-Западу – 5373,9.