Коронавирус поразил более 9 тысяч детей в Карелии

За время пандемии COVID-19 был выявлен у 9 064 детей в республике, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 10 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 33 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 9064. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 33 маленьких пациента. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8537.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом был инфицирован 301 человек, зарегистрировано пять смертей, выздоровели 279 пациентов.