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Коронавирус приведет к массовому закрытию предприятий - бизнес уже готовится

Новости. Общество
16:38, 25 Февраля 2021
фото: pixabay
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Каждая десятая российская компания готовится к закрытию в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные февральского опроса малых и средних предпринимателей, сообщают Ведомости со ссылкой на данные пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию", — говорится в сообщении.

Основной трудностью, по мнению большинства опрошенных (78,8%), стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился.

К февралю 2020 года только 42,3% предпринимателей смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, а 31,8% не получили ее.

Ранее глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев объяснил сокращение количества субъектов малого и среднего бизнеса в Карелии в 2020 году последствиями пандемии коронавируса.

Что произошло за это время с карельскими предпринимателями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-25 16:44:29
Пора закрывать рыночную экономику.
Изя
2021-02-25 16:49:41
Что на её месте предлагаешь ???))) Как в Корее ???)))) :)
кир
2021-02-25 17:13:33
Изя, а чего вы рот разинули, глаза вытаращили и рванули? Надо знать свой народ.
Гость
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