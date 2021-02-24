Коронавирус приведет к массовому закрытию предприятий - бизнес уже готовится

"В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию", — говорится в сообщении.

Основной трудностью, по мнению большинства опрошенных (78,8%), стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился.