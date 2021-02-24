Коронавирус приведет к массовому закрытию предприятий - бизнес уже готовится

Каждая десятая российская компания готовится к закрытию в 2021 году.
Об этом свидетельствуют данные февральского опроса малых и средних предпринимателей, сообщают Ведомости со ссылкой на данные пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
"В отношении 2021 года у участников опроса весьма пессимистичные ожидания. У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов, каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию", — говорится в сообщении.
Основной трудностью, по мнению большинства опрошенных (78,8%), стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился.
К февралю 2020 года только 42,3% предпринимателей смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, а 31,8% не получили ее.
Ранее глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев объяснил сокращение количества субъектов малого и среднего бизнеса в Карелии в 2020 году последствиями пандемии коронавируса.
Что произошло за это время с карельскими предпринимателями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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