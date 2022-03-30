Коронавирус продолжает убивать жителей Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти от коронавируса, сообщили в Минздраве республики.

На 12 апреля в Карелии зарегистрирован 132641 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 17356 детей.

За прошедшие сутки выявлены 116 инфицированных (23- дети), из них непривитых — 91 (78,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 322 пациента, в состоянии средней тяжести — 293 человека, в тяжёлом — 26 (из них непривитых — 26).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 129641 человек, за последние сутки — 209.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1481 человека.