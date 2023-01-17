Коронавирус стали реже выявлять в Карелии

Число заболевших Covid-19 снижается среди детей и взрослых.

По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю зарегистрировано 499 случаев коронавируса. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 29,4%. Болеть стали меньше и дети, и взрослые.

Средний показатель тестирования на ковид в Карелии в неделю составляет — 76,4 на 100 тыс. населения.

Ранее сообщалось, заболеваемость ОРВИ в Карелии вновь пошла в рост.