Коронавирус стали реже выявлять в Карелии

Число заболевших Covid-19 снижается среди детей и взрослых.
По данным Управления Роспотребнадзора по Карелии, за минувшую неделю зарегистрировано 499 случаев коронавируса. По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 29,4%. Болеть стали меньше и дети, и взрослые.
Средний показатель тестирования на ковид в Карелии в неделю составляет — 76,4 на 100 тыс. населения.
Ранее сообщалось, заболеваемость ОРВИ в Карелии вновь пошла в рост.
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