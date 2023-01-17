Заболеваемость ОРВИ в Карелии вновь пошла в рост

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в республике выше на 22,1%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За минувшую неделю выявлено в регионе 7577 случаев ОРВИ и гриппом. Ранее за такой же период заболели 6846 человек. Уровень заболеваемости — выше эпидемического порога на 48,9%, за счет жителей республики 15 лет и старше (+51,6%).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4045 случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 7,7%.

За неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин отправлены 29 классов в 12 школах и три группы в двух детских садах.

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены РС-вирусы (20,0%), риновирусы (15,0%), метапневмовирусы (10,0%), Covid-19 (5,0%). Вирусы гриппа не обнаружены.

В больницу с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю попал 61 человек.

Неделей ранее из-за острых вирусных инфекций в Карелии закрылись 37 классов и 2 детсадовские группы.