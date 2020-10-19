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Коронавирус унес еще одну жизнь в Карелии

Новости. Общество
08:53, 20 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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За минувшие 24 часа в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавируса скончалась 85-летняя женщина, сообщили в оперштабе Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 70 человек. Из этого числа заболевших – 55 человек, из них 3 имеют симптомы средней тяжести.

Подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: умерла 85-летняя жительница Петрозаводска, имевшая хронические сопутствующие заболевания, скончалась в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 38 человек, в Пудоже – 2 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Костомукше – 3 человека, в Калевальском районе – 4 человека (Калевала – 3, поселок Боровой - 1), в Кемском районе – 3 человека (Кемь – 2, поселок Рабочеостровск – 1), в Питкярантском районе – 1 человек (деревня Алатту), в Олонецком районе – 3 человека (Олонец, деревни Тукса и Верховье), в Беломорске – 1 человек, в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Ласанен и Куркиеки), в Пряжинском районе – 4 человека (поселок Пряжа – 3, деревня Киндасово – 1), в Прионежском районе – 2 человека (село Заозерье, поселок Деревянка), в Сегеже – 1 человек, в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро).

Выздоровели еще 35 человек: в Петрозаводске – 26, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Костомукше – 1, в Лоухском районе – 1, в Калевальском районе - 1, в Беломорском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 875,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 964,5 случая, по Северо-Западу – 1213,4.

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