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Коронавирус унес еще три жизни жителей Карелии

Новости. Общество
09:25, 23 Декабря 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Общее число умерших в Карелии от COVID-19 на сегодняшний день составило 144 человека, сообщили в оперштабе.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 50-летняя жительница Петрозаводска, в Межрайонной больнице №1 умер 53-летний житель Костомукши, в Центре паллиативной помощи скончалась 68-летняя жительница поселка Ильинский. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от COVID-19 на 23 декабря составило 144 человека.

Всего за время пандемии коронавируса в Карелии инфицировано 24952 человека.

Выздоровели 17385.

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