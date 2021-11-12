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Коронавирус унес жизни еще 1217 россиян

Новости. Общество
12:10, 03 Декабря 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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С начала пандемии COVID-19 скончались более 278 тысяч жителей России, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 декабря, за сутки в России подтверждено 1 217 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 278 857 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 555 (7,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 736 037 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 436 631.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 36 514 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 декабря остаются 1 719 408 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 252 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрированы четыре смерти от ковида, выздоровели 226 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-12-03 12:47:02
В день в РФ умирает более 5000 человек. Но ежедневно долдонят именно о ковид!
Кто-то очень хочет снижения иммунитета на фоне постоянного прессинга и угнетенного состояния психики населения.
Саныч
2021-12-03 12:36:04
278 тысяч? Вспоминается анекдот про озеро Байкал.
кир
2021-12-03 13:54:50
Саныч, не знаю, поделись.
Гость
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