Коронавирус унес жизни еще 1217 россиян

С начала пандемии COVID-19 скончались более 278 тысяч жителей России, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 декабря, за сутки в России подтверждено 1 217 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 278 857 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 32 930 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 555 (7,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 736 037 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 8 436 631.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 36 514 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 декабря остаются 1 719 408 человек.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 252 новых случая коронавирусной инфекции, зарегистрированы четыре смерти от ковида, выздоровели 226 человек.