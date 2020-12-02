Коронавирус унес жизни еще двух жителей Карелии

Жертвами COVID-19 стали мужчина и женщина.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Сегежской центральной районной больнице скончался 67-летний житель поселка Надвоицы, в Республиканской инфекционной больнице умерла 84-летняя петрозаводчанка. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате число смертей от коронавируса увечилось до 108.

Напомним, за минувшие сутки еще 470 человек заразились коронавирусной инфекцией в республике. Общее число инфицированных – 16993.