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Коронавирус вынудил пенсионеров в Карелии отказываться от поездок даже с компенсациями за билеты

Новости. Общество
15:06, 21 Августа 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Количество пенсионеров, подавших заявления на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно, в Карелии в 2020 году сократилось в несколько раз из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба регионального Отделения Пенсионного фонда.

"Пандемия внесла свои коррективы в планирование отдыха, тем не менее, в Карелии за 7 месяцев 2020 года компенсацию расходов по оплате стоимости проезда получили 3206 пенсионеров на общую сумму 18,3 млн. руб.  Для сравнения – за 7 месяцев прошлого года компенсацию получили 5230 человек на сумму 30,5 млн. руб. Проездными талонами на железнодорожный транспорт воспользовались 179 человек - за 7 месяцев 2019 года воспользовались талонами 621 человек", - говорится в сообщении.

ОПФР подготовило подробные разъяснения, как получить компенсацию за проезд к месту отдуха и обратно.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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