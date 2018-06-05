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Новости. Общество
12:05, 05 Июня 2018

Короткометражный фильм о нацпарке Карелии покажут в Нью-Йорке

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Во Всемирный день окружающей среды 5 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет международный семинар, посвященный программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и Всемирной сети биосферных резерватов.

По данным нацпарка "Водлозерский", на семинаре будут представлены лучшие видеоролики биосферных резерватов. В числе 30 отобранных короткометражек со всего мира – ролик о карельском национальном парке.

Начиная с 2001 года в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО начали входить также и Национальные парки России. Первым, из которых, в сентябре 2001 года, стал Водлозерский национальный парк.

"Короткометражный фильм нацпарка, вошедший в тридцатку лучших, рассказывает об успешной деятельности ООПТ как биосферного резервата. Главным героем ролика стала госинспектор парка Оксана Федорова. Она сопровождает зрителя по территории парка, рассказывает о том, как биосферный резерват важен в повышении уровня жизни местного населения, знакомит с фестивалем "Пудожские налимы", - отметили в пресс-службе.

Национальный парк "Водлозерский" располагается на территориях Республики Карелия и Архангельской области. Парк занимает площадь в 0,5 млн гектаров, и является биосферным резерватом UNESCO.  Средний возраст древостоев 200-240 лет, отдельные экземпляры сосны и ели достигают 500-летнего возраста. Леса населены многочисленными таежными обитателями – есть бурый медведь, рысь, росомаха, куница, барсук, выдра, лисица, лось и северный олень.

На территории Парка гнездятся лебедь-кликун, гусь-гуменник, серый журавль, филин, крупные совы и другие виды. Высока численность глухаря, рябчика, тетерева. Особую ценность представляет крупная гнездовая группировка редких хищных птиц: орлана-белохвоста, скопы, беркута. Бассейн оз. Водлозеро и р. Илекса – это ключевая орнитологическая территория России.

Жемчужиной края считается озеро Водлозеро. Главная водная артерия территории – река Илекса. Озера и реки Парка богаты рыбой: здесь ловится судак, лещ, ряпушка, щука, налим, окунь, сиг, язь и др.

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