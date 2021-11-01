Корпоративным номерам телефонов через месяц грозит блокировка

Компании и ИП должны до 30 ноября зарегистрировать корпоративные телефонные номера, иначе sim-карты заблокируют.

Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года, иначе эти сим-карты заблокируют 1 декабря. сообщает ТАСС.

Сотрудники, в свою очередь, должны эти данные подтвердить. Совершить оба действия можно на портале «Госуслуги». Закон направлен на борьбу с телефонным мошенничеством и позволит снизить число противоправных действий с использованием анонимных сим-карт.