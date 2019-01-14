Корпорация развития Карелии презентует новый туристический маршрут

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Корпорация развития республики готовится к презентации недельного тура "Карелия 555".
Как сообщает сайт Корпорации развития Карелии, маршрут будет официально открыт весной. Название маршрута – "Карелия 555".
"Сочетание трех пятерок олицетворяет следующую формулу: 5 озер + 5 водопадов + 5 главных достопримечательностей = 555 км ярких впечатлений. В рамках тура путешественникам будет предложено узнать, где находится Финский Крым, увидеть, как выращивают форель, побывать в ландшафтном парке, созданном на месте добычи декоративного мрамора, и многое другое", - сообщают организаторы.
Где будет проходить маршрут, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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