Корпорация развития Карелии презентует новый туристический маршрут

Корпорация развития республики готовится к презентации недельного тура "Карелия 555".

Как сообщает сайт Корпорации развития Карелии, маршрут будет официально открыт весной. Название маршрута – "Карелия 555".

"Сочетание трех пятерок олицетворяет следующую формулу: 5 озер + 5 водопадов + 5 главных достопримечательностей = 555 км ярких впечатлений. В рамках тура путешественникам будет предложено узнать, где находится Финский Крым, увидеть, как выращивают форель, побывать в ландшафтном парке, созданном на месте добычи декоративного мрамора, и многое другое", - сообщают организаторы.

Где будет проходить маршрут, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".