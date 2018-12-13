Корпорация развития Карелии получит дополнительно более 2 млн рублей

Комитет по бюджету и налогам Заксобрания Карелии одобрил внесенную в парламент поправку о дополнительном финансировании Корпорации развития региона.

Как пояснил "Вестям Карелии" генеральный директор Корпорации развития Карелии Юрий Савельев, речь идет о выделении организации 2,3 млн рублей.

По словам руководителя Корпорации, деньги необходимы для софинансирования работы созданных при учреждении Центров поддержки предпринимательства, поддержки экспорта и кластерного развития.

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