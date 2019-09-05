Корректировку ФЦП развития Карелии поддержали в Москве

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес предложения по корректировке федеральной целевой программы, которые были поддержаны зампредседателя правительства Виталием Мутко, сообщает пресс-служба правительства республики.

В среду в Москве состоялось совещание о ходе реализации федеральной целевой программы по развитию республики. Руководитель региона Артур Парфенчиков обосновал необходимость корректировки ФЦП в связи с удорожанием проектно-сметной документации ряда объектов.

В частности, для детского сада в поселке Ляскеля и блоков "А" и "Б" медучереждения на Лесном проспекте в Петрозаводске. При разработке ПСД последнего установлено значительное удорожание работ. Схожая ситуация и со строительством котельной в Марциальных водах. С учётом необходимости обеспечения процесса нагрева лечебных грязей стоимость проекта увеличилась почти в два раза.

Парфенчиков внес предложения по корректировке федеральной целевой программы, которые поддержал Мутко.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время госконтракты на выполнение строительно-монтажных работ заключены по 41 объекту. Работы на сумму 1 млрд 521 млн рублей уже выполнены, предъявлены к оплате и нами оплачены. Еще 3 млрд 106 млн рублей переведены на счета подрядчиков в казначействе, что является финансовым обеспечением выполнения их работ.

Ззавершаются работы на 6 объектах. Это два мостовых перехода через ручьи дорог Реболы – Лендеры – Госграница и Тикша – Реболы, реконструкция здания пожарного депо в Беломорске, строительство распределительного газопровода и котельной в Спасской Губе, очистных канализационных сооружений в Ладве и первый этап реконструкции легкоатлетического ядра стадиона в Олонце.

На этой неделе введен в эксплуатацию реконструированный стадион школы № 3 в городе Сортавала. Сдача в эксплуатацию большого количества объектов запланирована на октябрь-ноябрь текущего года.