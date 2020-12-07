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"Коррупциогенные факторы" нашлись в новых правилах установки вывесок в Петрозаводске

Новости. Общество
13:05, 08 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Власти Петрозаводска согласились выполнить решение суда о незаконности правил установки вывесок на зданиях города, но новый проект вызвал претензии из-за "коррупциогенных факторов".

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова после того, как проект изменений в правилах прошел обсуждение на публичных слушаниях.

Администрация города разработала целый перечень требований к вывескам, которые устанавливают предприниматели на своих магазинах, ресторанах, мастерских и других коммерческих объектах.

По мнению Гнетовой, в документе содержатся "неконкретные, неточные, широкие формулировки, которые являются коррупциогенными факторами".

О каких формулировках идет речь и почему они чреваты коррупцией, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-12-08 13:24:45
Ну не может Петрозаводская мэрия обойтись без коррупциогенных факторов, хочется ведь красиво жить и при этом мало работать.
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