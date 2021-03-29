Корыстного рецидивиста в Карелии лишили свободы за пьяное вождение

В Лоухском районе водителя, который имел непогашенную судимость и дважды сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, отправили в колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что житель поселка Сосновый Лоухского района в октябре 2020 года, употребив значительное количество алкоголя, решил совершить поездку за рулем. Во время движения по улицам поселка был остановлен нарядом ДПС. Поскольку у водителя имелись явные признаки алкогольного опьянения, он был отстранен от управления транспортным средством и освидетельствован на месте.

Освидетельствование показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

При проверке данного нарушителя по базам данных было установлено, что ранее, в 2018 году, он уже был привлечен к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, тогда ему было назначено наказание в виде обязательных работ.

Кроме того, ранее данный мужчина отбывал реальное лишение свободы за корыстное преступление средней тяжести, судимость за которое на момент повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения погашена не была.

Приговором Лоухского районного суда с учетом наличия рецидива преступлений осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.