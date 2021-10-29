Корыстному директору предприятия в Карелии грозит три года колонии за невыплату жалованья в 45 тысяч

В Кемском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователями Кемского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия 28 октября 2021 года По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Кеми, при осуществлении коммерческой деятельности, имея возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты, не выплатило работнику зарплату. Сотрудник не получил более 45 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по невыплате заработной платы, совершенной из корыстной заинтересованности работодателем. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Жадному руководителю ООО грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, долги по зарплате в здравоохранении и соцсфере Карелии за месяц выросли почти вдвое.