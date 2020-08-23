Кошка спасла спящих людей от пожара

В российском городе Биробиджан кошка спасла спящих хозяев от пожара.

В воскресенье, 23 августа, в 1:52 по местному времени на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании частного деревянного дома в поселке Заречье. Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на сайт регионального главка МЧС России.

Спасателей вызвали хозяева дома. Жившая в нем женщина проснулась, услышав как кошка просится на улицу и скребется в дверь. Она выпустила животное и увидела, что веранда здания охвачена огнем. Россиянка немедленно разбудила сыновей и выбежала на улицу, проснувшиеся мужчины позвонили пожарным.

К месту происшествия прибыли 13 спасателей и две пожарные машины. Пламя стремительно распространялось, однако спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить, чтобы соседние хозяйственные постройки тоже сгорели. В результате пожара сгорели крыша и веранда дома, никто не пострадал.

По факту пожара проводится проверка, на месте происшествия работают сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы. Причины возгорания и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются.