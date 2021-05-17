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Косметологическая клиника MAC в Петрозаводске приглашает на процедуры красоты

Новости. Экономика
09:00, 18 Мая 2021
фото: © клиника MAC
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В мае в клинике действуют акции на инъекционные процедуры и средства профессиональной косметики.

Добро пожаловать в клинику врачебной косметологии Med Art Clinic, в маленькую Францию в центре города. В мае для наших любимых клиентов действуют акции:

*Весь май по пятницам и субботам «Счастливые дни инъекций» — скидка 10% на контурную пластику губ, Ботокс и Ксеомин;

*Скидка 10% на средства французского бренда профессиональной косметики Bernard CASSIERE:

— Линия «Осветление и сияние с юдзу»;

— Линия для жирной и комбинированной кожи мята-лимон;

— Детокс-линия с красным апельсином.

Записывайтесь на процедуры по телефону 35-77-35 или на нашем сайте: mac-ptz.ru.

Наш адрес: г. Петрозаводск, ул. Анохина, 12. 

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