«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха

Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.

Увы, активный отдых всегда сопровождает высокий риск травматизма — ушибы, раны, растяжения, ожоги и даже переломы… Не дайте травме омрачить впечатления от долгожданного отдыха и нарушить ваши планы! Обращайтесь за экстренной травматологической помощью в травмпункт «Костной клиники».

Травмпункт «Костной клиники» — первый и единственный в Петрозаводске и Карелии частный травмпункт. Здесь справятся практически с любой травмой, будь то ожог или рана, растяжение или повреждение связок и мышц, вывих или перелом. К услугам пациентов высококвалифицированные травматологи-ортопеды, современное диагностическое оборудование и перевязочные материалы, уникальные методики снятия боли и восстановительного лечения. И все это без томительного ожидания в очередях — пациенты, нуждающиеся в экстренной травматологической помощи, принимаются вне очереди!

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