Костомукшанин отсидит шесть лет за один грамм наркотика

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя.

Мужчину признали виновным в незаконном хранении наркотического средства в крупном размере.



Суд установил, что в июле в городе горняков посредством всемирной паутины злоумышленник купил для себя наркотик массой 1,109 грамма, который после спрятал в карман верхней одежды. Употребить зелье он не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.



Подсудимый вину полностью признал и раскаялся. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотиков. Тогда его наказали условно.



В этот раз суд отправил костомукшанина в колонию общего режима на шесть лет, сообщили в прокуратуре Карелии.