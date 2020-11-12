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Костомукшанка оставила двухмесячную дочь с пьющей родственницей, чтобы погулять в Петрозаводске

Новости. Общество
16:42, 13 Ноября 2020
фото: pixabay.com
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Малышка попала в педиатрическое отделение Межрайонной больницы №1, пока ее мама отмечала день рождения знакомого в столице Карелии.

Как пишут "Новости Костомукши", на этой неделе в мэрии прошла очередная комиссия по делам несовершеннолетних. Участники заседания рассмотрели девять дел о правонарушениях, в которых особо "отличились" взрослые.

Четверых родителей призвали к ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание детей. Одна горе-мамаша оставила двухмесячную дочку с тётей, любящей крепко выпить, а сама уехала в Петрозаводск отмечать день рождения знакомого. Пока безрассудная родительница праздновала, её тетя с младенцем на руках продолжала пить. Ребёнка у неё изъяли и поместили в педиатрическое отделение Межрайонной больницы. А мать, вернувшись в Костомукшу, забрала малышку домой.

Ранее сообщалось, что женщина в Карелии погрязла в алиментных долгах.

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