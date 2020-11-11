Женщина в Карелии погрязла в алиментных долгах

В Пряжинском районе алиментщица устроилась на работу, вернула себе детей, а долг с нее в пользу государства все высчитывают и высчитывают, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов по Пряжинскому району на исполнении находится производство в отношении должницы-алиментщицы.

Женщина приехала в Карелию на постоянное место жительства из другого региона России. Длительное время не могла трудоустроиться и подыскать подходящее место для проживания с детьми. Стала злоупотреблять алкоголем, уклонялась от выполнения своих родительских обязанностей и не принимала участия в воспитании и содержании детей. В результате такого образа жизни Пряжинский районный суд в конце прошлого года ограничил ее в родительских правах в отношении троих несовершеннолетних детей.

Кроме того, решением суда были взысканы алименты на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1/2 части заработка. Дети были переданы органам опеки.

Судебный пристав разъяснил должнице возможные неблагоприятные последствия в случае неисполнения обязательств по алиментным платежам. Женщина стала бороться за детей и обратилась в Пряжинский суд с гражданским иском о восстановлении ее в родительских правах.

Однако суд отказал ей, так как на момент рассмотрения заявления женщина не была трудоустроена и не начала платить алиментов.

Женщина не отчаялась: нашла работу и стала выплачивать алименты. В сентябре повторно обратилась в суд с заявлением о восстановлении ее в родительских правах.

Суд рассмотрев все обстоятельства дела пришел к выводу, что многодетная мать изменилась в лучшую сторону и способна предоставить детям полноценное воспитание, а также обеспечить нормальный уровень жизни. Суд восстановил женщину в родительских правах, дети возвращены матери.

На сегодняшний день долг по алиментам, образовавшийся у женщины до восстановления в родительских правах, составляет почти 290 тысяч рублей. Алименты удерживаются с заработной платы.