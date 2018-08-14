КПРФ призывает выйти на очередную акцию в Петрозаводске против повышения пенсионного возраста

Региональное отделение КПРФ намерено 2 сентября присоединиться ко Всероссийской акции протеста против пенсионной реформы.

Как пояснили в региональном отделении КПРФ, уже определена дата следующей акции - митинг против незаконной пенсионной реформы в Петрозаводске состоится в воскресенье, 2 сентября в 12.00. Пока неизвестно место проведения, так как его нужно согласовывать с городской администрацией. Информация о месте появится позже.

Это будет третья протестная акция в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

Напомним, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении.