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Новости. Политика
13:52, 14 Августа 2018

КПРФ призывает выйти на очередную акцию в Петрозаводске против повышения пенсионного возраста

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Региональное отделение КПРФ намерено 2 сентября присоединиться ко Всероссийской акции протеста против пенсионной реформы.

Как пояснили в региональном отделении КПРФ, уже определена дата следующей акции - митинг против незаконной пенсионной реформы в Петрозаводске состоится в воскресенье, 2 сентября в 12.00. Пока неизвестно место проведения, так как его нужно согласовывать с городской администрацией. Информация о месте появится позже.

Это будет третья протестная акция в Петрозаводске, которую проводит КПРФ. Предыдущие две прошли на Студенческом бульваре и на набережной Онежского озера в пойме реки Лососинка.

Напомним, КПРФ выступает против повышения пенсионного возраста, которое фактически обернется тем, что многие жители России до пенсии не доживут. По сути, речь идет об отмене пенсий для миллионов граждан.

Митинги против пенсионной реформы проходят по всей стране и собирают тысячи участников. По данным социологов, 90% граждан России не поддерживают повышение пенсионного возраста.

Госдума РФ 19 июля одобрила данный законопроект в первом чтении.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2018-08-14 15:36:53
Х с КПРФ, а за пенсию надо сходить!
Горожанин
2018-08-14 14:37:18
Брунс добивается не конституционного цивилизованного диалога народа с властью, а выхода на улицу оставшихся без средств к существованию людей с топорами и вилами. Майдан разжигает, клоун.
antidimon
2018-08-14 14:17:22
Инженер Брунс , очнись , ты бредишь . Людей доверчивых не путай .
Инженер Брунс
2018-08-14 14:10:41
всё майдан разжигают, клоуны.Пиарятся за народный счёт, а сами пиндосам служат
antidimon
2018-08-14 15:19:10
Инженер Брунс, Почитай deep куда ваши пиндосы прячутся на выборах в Кондопожском районе , полный отстой а не партия с их вожаком . Вот им майдан нужен , а не людям , для этого и они выходят на митинги.
deep
2018-08-14 15:09:40
Инженер Брунс, знаешь где клоуны? В Кондопожском районе: посмотрел газету «Новая Кондопога» и увидел рекламу за 15 кандидатов в местные выборы 9 сентября. Так вот там из 15 человек 4 идут от КПРФ, о чем четко написано, а 11 идут непонятно от какой партии, хотя ранее писали или ЕР, или ЛДПР, а теперь безымянные лица, беспартийные. Вот где клоуны, забоялись народного гнева, прохиндеи. Ни одного голоса, никому, кроме КПРФ!!!!! Одни они ,ЧЕСТНО, партийную принадлежность показывают, а Едоки России Засс.....ли!!!!!!
Orava
2018-08-14 15:02:19
Инженер Брунс, :) Твоя ПЖиВ за пенсионную реформу, тебе радоваться нужно
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