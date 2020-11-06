Красная колонна проехала по Петрозаводску и Кондопоге (ФОТО)

Вместо традиционной демонстрации 7 ноября карельское отделение КПРФ провело автопробег "Петрозаводск – Кондопога – Петрозаводск".

В это году из-за эпидемии коронавируса и введения ограничительных мер жители Карелии не смогли принять участие в традиционной демонстрации, посвященной годовщине Великого Октября. Однако отметили знаменательную для нашей страны историческую дату другим способом – организовали автопробег.

В День Октябрьской революции, 7 ноября, от площади Ленина в Петрозаводске, где состоялось возложение цветов к памятнику вождю революции, автомобильная колонна с красными флагами двинулась по Петрозаводску, а затем отправилась в Кондопогу.

Автомобили проехали по центру Петрозаводска, затем отправилась на Ключевую, Кукковку и через Древлянку выехали на объездную дорогу и последовали до города бумажников. В Кондопоге колонна двигалась по центру города, где на площади Ленина также состоялось возложение цветов к памятнику. Конечной точкой маршрута стала площадь Кирова в Петрозаводске.

На всем протяжении эстафеты участников приветствовали прохожие и встречные автомобили.