Кратковременные дожди и местами гроза ожидаются в Карелии в воскресенье

О погоде на 24 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 24 июля, в Карелии будет облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди, ночью на востоке местами гроза. Ветер северо-западный, северный, ночью на юге юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +17°С, днем +18, +23°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер ночью западный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +15, +17°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет слабо расти.