Кратковременные дожди и теплая погода ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 28 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь.

Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный умеренный.

Ночью будет +6, +8 градусов, днем потеплеет до +19.



В Карелии будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – западный, северо-западный умеренный, по северным районам – местами порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +5, +10 градусов, местами может похолодать до +1. Днем потеплеет до +20 градусов, у водоемов будет +12, +15.