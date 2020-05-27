Кратковременные дожди и теплая погода ожидаются в четверг в Карелии

О погоде на 28 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в среду будет переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь.
Ветер ночью юго-западный слабый, днем западный умеренный.
Ночью будет +6, +8 градусов, днем потеплеет до +19.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди.
Ветер ночью юго-западный, западный, днем – западный, северо-западный умеренный, по северным районам – местами порывистый.
Температура воздуха ночью задержится на показателях +5, +10 градусов, местами может похолодать до +1. Днем потеплеет до +20 градусов, у водоемов будет +12, +15.
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