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Кратковременные дожди ожидаются в субботу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 04 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 5 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +20.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, ночью на юго-востоке – сильные дожди.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +21 градусов.

 

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