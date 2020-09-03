Кратковременные дожди ожидаются в субботу в Карелии

О погоде на 5 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Ночью будет +11, +13 градусов, днем потеплеет до +20.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, ночью на юго-востоке – сильные дожди.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем потеплеет до +21 градусов.