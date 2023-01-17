Кража денег у друга довела жительницу Карелии до суда

В Сортавальском районе местная жительница украла 15 тысяч рублей с телефона своего знакомого и стала фигуранткой уголовного дела.

Как сообщается на сайте Сортавальского городского суда, женщина летом 2022 года взяла у своего знакомого телефон. А он уехал с семьей на отдых и телефон забрать обратно забыл.

Тем временем, на его банковскую карту поступили 15 тысяч рублей, которые женщина перевела на свой счет.

Вернувшийся с отдыха владелец телефона обнаружил пропажу денег и обратился в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело, которое рассмотрел Сортавальский городской суд.

В судебной инстанции жительницу Сортавальского района признали виновной и назначили условное наказание в виде 2 лет лишения свободы, с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с законом на осужденную возложены дополнительные обязанности — в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления полиции и один раз в месяц являться на регистрацию в участок.

Приговором суда также был удовлетворен гражданский иск потерпевшего, с женщины в пользу знакомого было взыскано 15 тысяч рублей.