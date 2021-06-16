Кража пяти крышек люков выявлена в Петрозаводске

В петрозаводском районе Сайнаволок во время обследования канализационных сетей сотрудники АО «ПКС-Водоканал» обнаружили отсутствие пяти крышек канализационных люков.

Об этом сообщила пресс-служба «РКС-Петрозаводск».

Еще несколько дней назад крышки были на месте. Просим жителей Петрозаводска при обнаружении чугунных крышек с надписью «РКС» сообщить об этом в АО «ПКС-Водоканал» по телефону 76-64-04 или в ближайшее отделение полиции.

«Будьте бдительны! Открытые люки представляют опасность для здоровья и жизни людей. При обнаружении открытого люка звоните в диспетчерскую службу АО „ПКС-Водоканал“ или сообщите о пропаже на сайте http://pks-vodokanal.ru/», — говорится в сообщении.