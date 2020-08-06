Кража водки за 276 рублей довела рецидивиста из Карелии до колонии

Житель Пудожского района осужден за совершение двух грабежей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Вечером 29 апреля пьяный мужчина, мечтавший о добавке, ударил прохожего и выхватил у него барсетку с документами и деньгами. 400 рублей злоумышленник потратил.

А 28 мая житель района пришел в один из магазинов Пудожа и украл с прилавка бутылку водки. Ущерб составил 276 рублей.

Ранее мужчина уже был осужден за тяжкое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

По совокупности преступлений суд назначил ему 2 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее настойчивый юноша ограбил петрозаводчанку посреди улицы.