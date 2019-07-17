Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 ежемесячных зарплат.

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза. Такой вывод содержится в обзоре закредитованности населения, подготовленном СРО НАПКА специально для "Известий".

Причем примерно 2,3 млн заемщиков после выплат по кредиту вынуждены довольствоваться прожиточным минимумом, поскольку долговые обязательства "съедают" половину и без того невысокого дохода. Еще у 4,7 млн человек на жизнь остается немногим больше.

Таким образом, почти 10% граждан, имеющих кредиты, или балансируют у черты бедности, или находятся в зоне риска, поскольку только с начала года долги росли в пять раз быстрее доходов.

Люди всё больше впадают в кредитную кабалу, снова и снова занимая на погашение предыдущих займов. Эксперты считают, что одних усилий ЦБ, который постоянно вводит меры по сдерживанию темпов роста потребкредитования, недостаточно — необходимы и инструменты социальной политики по повышению доходов.

По итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей, а рост по сравнению с аналогичным периодом 2018-го составил 23%, напомнили аналитики НАПКА. На данный момент, говорится в обзоре, 75% экономически активного населения имеют кредитные обязательства, что в принципе соответствует показателям развитых стран. Однако повод для беспокойства есть.

"На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией", — указывают авторы документа.

В обзоре отмечается, что примерно 10% заемщиков (около 7 млн человек) имеют доход ниже 50 тыс. рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода.

А 2,3 млн клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тыс. рублей — после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11−12 тыс. рублей, который в России принято называть "чертой бедности".

В настоящее время, как и в последние пять лет, наблюдается снижение уровня доходов, однако происходит это не из-за текущих кредитных обязательств, а скорее от обратного. Спрос на заемные средства растет именно из-за падения доходов. Если запретить выдавать кредиты определенной категории граждан, то денег от этого "в кармане" больше не станет.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович также отметил, что спрос на кредиты со стороны населения является вынужденным из-за негативной тенденции к снижению располагаемых доходов и уровня благосостояния. Так, по данным Росстата, в I квартале 2019 года этот показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

"Наиболее активно кредиты берут граждане с невысоким уровнем доходов, которые используют заемные средства в качестве последнего доступного инструмента поддержания уровня жизни. В свою очередь, это приводит к увеличению бремени обязательных платежей, которое усиливает давление на и без того низкие доходы людей. Таким образом, мы наблюдаем закручивание "дуговой спирали", — полагает эксперт.

Он уверен, что если процесс будет продолжаться, в перспективе двух лет он может привести к серьезным негативным и социальным последствиям.

Представители Центробанка тоже неоднократно выражали беспокойство именно структурой потребкредитования, когда наибольшая нагрузка приходится на самых необеспеченных граждан.