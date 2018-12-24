Кредитная нагрузка в Карелии выше, чем в большинстве регионов России

Средняя сумма банковских кредитов, взятых жителями Карелии, достигает 60% от их годовой зарплаты – это самый высокий показатель среди регионов Северо-Запада и один из самых высоких в России.

Объем задолженности перед банками на одного работающего жителя республики в 2018 году достиг, в среднем, 238,8 тысяч рублей, что на 44,5 тысяч ирублей больше, чем годом ранее.

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