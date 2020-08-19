Криптовалюту в России впервые признали ценным имуществом и приняли в банке

В России впервые оформили кредит, обеспеченный криптовалютой - это показывает, что цифровые активы можно широко использовать и применять в реальной жизни.

Как сообщает "Коммерсант", кредит выдан предпринимателю Михаилу Успенскому через заключение договора индивидуальной банковской ссуды, обеспеченной токенами Waves.



Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев (сопровождал сделку) в разговоре с корреспондентом "РБК-Крипто" рассказал, что в России уже можно официально использовать криптовалюты для залогов, депонирования или в других целях. Для этого достаточно определить их природу. В данном случае токены Waves были определены как "иное имущество".

Почему это стало возможным, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".