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Кристина Асмус сбежала от работы в Карелию

Новости. Общество
13:09, 28 Сентября 2021
фото: © Кристина Асмус / instagramm

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Кристина Асмус провела три счастливых дня на отдыхе в Карелии, об этом актриса сообщила в соцсети.

«Я сбежала несколько дней назад с работы. От людей. От себя, которая боится остановиться в жизни. Сбежала в Карелию. Поездка стала для меня неожиданностью. Хоть я и планировала, но до последнего не знала, получится ли. И взяла билеты уже накануне! Поехала всего на 3 дня, больше у меня просто нет возможности. Уехать мне надо было и срочно.  Количество проектов и адовые графики меня просто сломали.. Я знала, что если останусь, то напичкаю себя работой, поэтому сбежала. Одна. Мне надо было подумать, поспать, восстановиться, полечиться и настроиться на новый марафон. Это были прекрасные 3 дня. Встречи с чудесными людьми, лес, процедуры.  Но я в очередной раз убедилась, что совсем не умею отдыхать и расслабляться. Хоть зачёток давно уже нет, я всё время боюсь что-то не сделать, не успеть, пропустить. Боюсь этого времени «просто так». Хоть и знаю, что оно не просто так…  Ведь что может быть лучше времени на себя! Что может быть приятней прогулки или красивей озера!» – написала эмоциональный пост актриса.

Ранее сообщали, что певец и музыкант Сергей Жуков вновь бывал на рыбалке в Карелии и поделился секретом приготовления стейка из красной рыбы

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-09-28 14:11:42
"РАНО КРИЧАТЬ УРА! ВРАГ ЕЩЁ НЕ ПОБЕЖДЁН"
Изя
2021-09-28 14:13:49
Вася, кто у нас враг ??? Госдеп , пиндосы ????))) :)
Гриша
2021-09-28 13:11:35
Работать некому - все актрисульки
Изя
2021-09-28 14:46:04
Гриша, ни чо такая , ты чо ))))
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