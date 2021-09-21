Кристина Асмус сбежала от работы в Карелию

Кристина Асмус провела три счастливых дня на отдыхе в Карелии, об этом актриса сообщила в соцсети.

«Я сбежала несколько дней назад с работы. От людей. От себя, которая боится остановиться в жизни. Сбежала в Карелию. Поездка стала для меня неожиданностью. Хоть я и планировала, но до последнего не знала, получится ли. И взяла билеты уже накануне! Поехала всего на 3 дня, больше у меня просто нет возможности. Уехать мне надо было и срочно. Количество проектов и адовые графики меня просто сломали.. Я знала, что если останусь, то напичкаю себя работой, поэтому сбежала. Одна. Мне надо было подумать, поспать, восстановиться, полечиться и настроиться на новый марафон. Это были прекрасные 3 дня. Встречи с чудесными людьми, лес, процедуры. Но я в очередной раз убедилась, что совсем не умею отдыхать и расслабляться. Хоть зачёток давно уже нет, я всё время боюсь что-то не сделать, не успеть, пропустить. Боюсь этого времени «просто так». Хоть и знаю, что оно не просто так… Ведь что может быть лучше времени на себя! Что может быть приятней прогулки или красивей озера!» – написала эмоциональный пост актриса.

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