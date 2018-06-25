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Новости. Общество
19:10, 25 Июня 2018

Кристина Орбакайте рассказала о насилии в семье

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В интервью певица рассказала, что ее семейная жизнь не была безоблачной.

Кристина Орбакайте стала гостьей одного из телешоу. Она сообщила, что хорошо знает, что такое домашнее насилие, и никому не пожелала бы с ним столкнуться. В интервью Кристина неожиданно заговорила о том, что знает, что такое агрессия, пишет uznayvse.

Она не стала уточнять, о чем конкретно идет речь, но поклонники сделали свои предположения. Публика, несколько шокированная этим заявлением, предположила, что речь идет о не слишком удачном браке с бизнесменом Русланом Байсаровым.

Бизнесмен Байсаров, как писали в СМИ полтора десятка лет назад, однажды избил жену. Он сломал Кристине нос, так что потом пришлось делать операцию. Рассказывали также, что воспитанный в патриархальных традициях Руслан после скандала с женой, чтобы загладить свою вину перед ней и Аллой Пугачевой, купил для семьи большую квартиру. Брак, однако, это не спасло.

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2018-06-25 20:21:06
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