Кризис ударил почти по всем сферам услуг в Карелии, но некоторые выживали лучше

Объем платных услуг населению Карелии в 2020 году сократился почти на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но по некоторым сферам кризис ударил еще сильнее.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Больше всего сократились услуги в сфере культуры – на 34,5%, что было вызвано закрытием почти всех учреждений в период обострения пандемии коронавируса.

Кроме того, кризис серьезно ударил по туристическим агентствам, туроператорам и прочим услугам по бронированию - их объем сократился на 29,3%.

Как пострадали другие сферы услуг и кому удалось выжить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".