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«Кросс нации»: в Карелии пройдет Всероссийский день бега

Новости. Общество
09:30, 11 Сентября 2022
фото: Дмитрий Антипов / Спорт - норма жизни

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Уже в следующую субботу, 17 сентября, в Карелии состоится традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации».

Спортивный праздник пройдет во всех районах Карелии. Наиболее масштабные мероприятия запланированы в Петрозаводске, где массовый забег впервые пройдет на набережной Онежского озера.

Паблике «Спорт- норма жизни» опубликовал программу:

9.00 – выдача электронных чипов для забегов на время
10.00 – Предстартовый брифинг
10.10 – Старт Девочки 2013 г.р. и младше, Мальчики 2013 г.р. и младше
10.12 – Старт Девушки 2003 г.р. и младше, Юноши 2003 г.р. и младше, Женщины 2002 г.р. и старше, Мужчины 2002 г.р. и старше, Девушки 2003 г.р. и младше
10.25 – Старт Юноши 2003 г.р. и младше, Женщины 2002 г.р. и старше
11.00 – Награждение Девочки и мальчики 2013 г.р. и младше
11.00 – 13.00 – Работа спортивных площадок: ВФСК ГТО, ЛАБИРИНТ (ОРИЕНТИРОВАНИЕ)
11.40 – Награждение всех возрастных групп
11.55 – Разминка
12.00 – Торжественное открытие соревнований
12.05 – Старт Дошкольники 2015 г.р. и младше на 500 метров без учета времени
12.10 – Старт массового забег, северная ходьба на 1900 метров без учета времени.

Как сообщает Центр спортивной подготовки, сегодня, 11 сентября, заканчивается электронная регистрация на "Кросс нации"!

Электронная регистрации на «Кросс нации» в Петрозаводске доступна по ссылке https://orgeo.ru/event/23603 .

Онлайн-сервис принимает заявки до 11.09.2022 включительно.
В день проведения "Кросса нации" регистрации и выдачи номеров не будет!

В день проведения мероприятия, 17 сентября, будет осуществляться только выдача электронных чипов для участников спортивных забегов на время.

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