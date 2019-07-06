Кроссовер вылетел в кювет с трассы в Карелии

В Сортавальском районе после ДТП госпитализирован водитель, сообщает УГИБДД по Карелии.

В пятницу в 19.30 на 251 км автодороги "Сортавала" 62-летний водитель Honda CR-V неправильно выбрал скорость движения, совершил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет.

Водитель с травмами был доставлен в Сортавальскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.