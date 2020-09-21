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Круиз через Карелию вошел в топ самых желанных

Новости. Общество
08:58, 22 Сентября 2020
фото: © vk.com/kizhi_museum/ Eugenia Matasova
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, в какой круиз они хотели бы отправиться в следующем году.

Большинство туристов (48.37%) планируют отправиться в круиз по Черному морю и посетить города Сочи, Новороссийск, Ялта и Севастополь, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Москвичи (12.42%) откроют сезон речных круизов 2021 года с посещения малых городов Углич, Кострома, Плес, Ярославль, Рыбинск и Калязин. Жители Санкт-Петербурга (12.42%) отправятся в круизы, чтобы посмотреть деревню Мандроги, музей-заповедник на острове "Кижи" (Карелия), село Горицы в Вологодской области, а также города Углич и Москва. Также 12.42% россиян отважились бы проплыть на корабле из Мурманска до Северного полюса.

В топ-6 самых желанных у туристов также вошли круизы из Калининграда (Балтийская коса – Куршская коса – р. Преголя – Зеленые острова) и по побережью озера Байкала (Листвянка –Ушканьи острова – бухта Заворотная – Ольхон – центр отдыха "Байкалькие дюны").

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